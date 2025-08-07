Отглеждал повече от 100 котки в потресаващи условия: Мъж от Финландия ще се размине само с глоба

© Мъж от Пирканма, Финландия, е обвинен в нарушаване на законите за хуманно отношение към животните, тъй като е отглеждал стотици котки в неадекватни условия. Прокуратурата иска условна присъда и забрана за отглеждане на животни за поне две години, съобщи финландският Yle.



Според обвинителния акт котките се размножавали неконтролируемо, а собственикът не знаел точния им брой.



В обор в имота му са открити труповете на 10 до 15 мъртви котки, големи количества фекалии, счупени стъкла, както и болни животни с инфекции и бълхи.



Ищецът твърди, че собственикът не е осигурил подходящи грижи и хигиена, което е причинило на животните ненужни страдания.



Престъпните деяния датират от периода 2021 и 2022 година.



Наказанието за подобно деяние във Финландия може да бъде глоба или до две години затвор.