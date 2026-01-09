Отива ли си режимът в Иран?
Отстраняването на аятолах Хаменей не само ще създаде политически вакуум, а ще предизвика борба между различните центрове на власт за това кой да бъде законен наследник. "Самият аятолах Хаменей държи в ръцете си всички центрове – политически, военни, финансови, службите за сигурност. Според мен САЩ не искат в момента да има президент, но от друга страна и върховен лидер, който да бъде над президента, над Конституцията на Иран, над парламента и той да определя сам всичко, което се случва в държавата“, обясни Халаф.
Настоящият президент Масуд Пезешкиан от своя страна няма нито ресурсите, нито инструментите, които да му позволят да управлява и да упражнява влияние, добави той.
Лидер на протестите, макар в изгнание в САЩ, е синът на последния шах Реза Пахлави.
