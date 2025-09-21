ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Открадната самоличност изпрати невинен турист зад решетките в Италия
Този път обаче ситуацията се оказала различна. Само ден след пристигането им, цивилни карабинери поискали документите му за "рутинна проверка“. Когато се връщал към хотела, Овидиу бил арестуван, сложили му белезници и го отвели в полицейското управление. Там той чул нещо, което прозвучало абсурдно – че вече е осъден в Италия за взлом на банкомат и трябва да излежи присъда.
Причината за тази драстична грешка била кражба на самоличност. Истинският извършител – друг румънец, който разбивал банкомати – при ареста си бил дал името и датата на раждане на Овидиу. Така в италианските документи се появило досие с неговото име, но с чужди снимки и пръстови отпечатъци.
Овидиу и съпругата му преживели истински кошмар – консулството в Триест не оказало навременна помощ, а служебният адвокат не предприел нужните действия. Семейството било принудено да наеме частен защитник, който в продължение на почти месец доказвал, че мъжът е невинен и няма никакво криминално минало. Допълнителни затруднения предизвикало и това, че според италианските съдебни документи "Овидиу Андронаке“ вече бил присъствал на процеса си с адвокат – което, разбира се, било невъзможно, разказват румънците пред Digi24.
След дълга битка Овидиу бил освободен, но семейството останало шокирано от липсата на елементарна проверка на място – пръстови отпечатъци или сравнение на снимки. "Недопустимо е подобна грешка да се случва в Европейския съюз през 2025 г.“, казва той.
Сега Овидиу и съпругата му са завели дело срещу италианската държава, с което искат обезщетение за преживяното унижение и стрес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:08 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: