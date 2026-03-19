New Scientist.
Анализът е проведен от марсохода Perseverance с помощта на апарата SuperCam, който е открил в скалите на кратера Езеро (Jezero) частици от корунд – минерал, от който на Земята се образуват скъпоценни камъни.
Първите следи от корунд са открити в камък с името Hampden River, а след това са потвърдени и в други проби – Coffee Cove и Smiths Harbour. Уредът използва два вида лазери и камери за изследване на състава, а резултатите се оказват почти идентични с лабораторните данни за рубините.
Специалистите смятат, че на Марс корундът се е образувал не благодарение на тектонични процеси, както на Земята, а при падането на метеорити, които са нагрявали и сгъстявали повърхността на планетата. Размерът на намерените зърна не надвишава 0,2 милиметра, поради което е невъзможно да се определи цветът им чрез изображения.
"Много бих искала да взема едно от тях, да го анализирам и да видя дали е червено“, заявява Ан Олила от Националната лаборатория Лос Аламос. Тя добавя, че на снимките засега се виждат само бели камъчета, но под действието на лазера тези кристали светят особено ярко.
Откриха рубини и сапфири на Марс
©
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
930 евро минимална заплата за южните ни съседи
08:40 / 18.03.2026
Земетресение в Северозападна Гърция
15:44 / 17.03.2026
Мощно земетресение разтърси Куба
08:52 / 17.03.2026
Иран с нова вълна ракети към Израел, ОАЕ затвори за кратко въздуш...
08:53 / 17.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.