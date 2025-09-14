© Експлозията в бар в испанската столица Мадрид в събота уби един човек и рани най-малко 25, съобщиха властите, цитирани от ABC News.



Спасители откриха тялото на мъж при спасителна операция с кучета след експлозията, съобщиха властите.



Испанската информационна агенция EFE съобщи, че пожарникарите подозират, че експлозията е причинена от изтичане на газ, но полицията все още разследва причината.



Началникът на пожарната Хавиер Ромеро заяви, че пожарникарите са извадили четирима души от развалините след експлозията, станала около 15:00 часа в събота на парте ра на триетажна сграда. Той каза, че взривът е повредил кафене, магазин и други имоти.



Припомняме какво каза свидетел на експлозията: "Бяхме си вкъщи и усетихме експлозията, веднага избягахме... беше пълен хаос".