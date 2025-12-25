Американското министерство на правосъдието е получило около 1 милион допълнителни документи, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Публикуването им може да отнеме още няколко седмици, което нарушава закона, изискващ те да бъдат показани до 19 декември. Последните публикации разкриват подробности за връзките на Епстийн с бившия британски принц Андрю, който загуби всичките си титли заради този случай.съобщава, че публикуването на документите на Епстийн ще отнеме няколко седмициАмериканското министерство на правосъдието съобщи, че над 1 милион документа, свързани с Епщайн, са били предадени на агенцията за преглед и евентуална публикация. Съобщението идва на фона на критики към агенцията, че не е публикувала всички документи преди крайния срок 19 декември, определен от Конгреса.Въпреки това Министерството на правосъдието е публикувало хиляди документи, свързани с Епстийн, често силно редактирани. В някои от тях се споменава [президентът на САЩ Доналд] Тръмп, въпреки че той никога не е бил обвиняван в никакви нарушения по този случай. Едва във вторник вечерта представители на администрацията на Тръмп обявиха, че остават около 700 000 документа и очакват да завършат публикуването на документите по случая Епстийн в рамките на една седмица.Процесът на преглед на файловете може да отнеме "още няколко седмици“ поради "огромния обем на материалите“, заяви Министерството на правосъдието. Интригата се крие във факта, че в изявлението не се обяснява как служителите са открили допълнителните материали.Министерството на правосъдието публикува третата част от документите на Епстийн. Те хвърлят светлина върху предполагаемите съучастници и връзки на покойния сексуален престъпник с бившия принц Андрю. В документите има няколко споменавания на Тръмп. Така, в имейл, изпратен през януари 2020 г. от федералния прокурор на Ню Йорк, който, по всичко личи, е бил замесен в наказателното дело срещу съучастничката на Епстийн, Гислен Максуел, неизвестно лице е било информирано за полетите на Тръмп и Епсстийн през 90-те години."На един полет през 1993 г. той и Епстийн са били единствените двама пътници в списъка; на другия полет тримата пътници са били Епстийн, Тръмп и 20-годишно момиче [името е класифицирано]. На другите два полета двама от пътниците са били жени, които биха могли да свидетелстват по делото Максуел.“В имейл от 16 август 2001 г., изпратен до Максуел от адрес, обозначен като "Невидимият човек“, се посочва: "Аз съм тук, в летния лагер "Балморал“ за кралското семейство“, което очевидно е препратка към замъка "Балморал“, кралското имение в Шотландия. Една от жертвите на Епстийн, Вирджиния Джуфре, заяви, че Епстийн и Максуел са я предали на бившия принц Андрю в началото на 2000-те години, когато тя е била на 17 години.Според най-новите документи от архивите на Епстийн, бившият принц Андрю помолил асистентката на Епщайн, Гислен Максуел, да уреди срещи с "неподходящи приятели“, докато тя търсела "приятелски настроени, тактични и забавни“ момичета за него, пишеИмейли от 2001 и 2002 г. хвърлят допълнителна светлина върху отношенията между Андрю и Епстийн. Досието по делото показва, че ФБР се е опитало да разпита Андрю за връзките му с друг милионер, извършил сексуални престъпления, Питър Найгард.В последната партида документи по делото Епстийн бяха открити имейли от 2001 и 2002 г. между Максуел, която в момента излежава 20-годишна присъда за престъпления, свързани с трафик на хора, и обвиняемия, който в кореспонденцията се представя като "Невидимият човек“, подписва се с "А“ и посочва, че пише от Балморал, кралската резиденция в Шотландските планини. "Намери ли ми нови неподходящи приятели?“, пише "А“ в един от имейлите на Максуел от 16 август 2001 г. Ден по-късно Максуел отговаря: "Много съжалявам, че те разочаровам. Но истината трябва да бъде казана. Успях да намеря само подходящи приятели.“В същата имейл кореспонденция "А“ споменава, че напуска Кралския флот през същата година. Той споменава и смъртта през август 2001 г. на камериер, който му е служил от детството. По-късно, през февруари и март 2002 г., има кореспонденция, по време на която Максуел препраща съобщение на трето лице, Хуан Естебан Ганоса, за подготовката на пътуване до Перу, което включва организиране на срещи с "момичета“. Препратеното съобщение гласи: "Току-що дадох на Андрю твоя телефонен номер.“Части от някои файлове, които бяха публикувани като част от разследването на Министерството на правосъдието срещу Епстийн, не са били правилно редактирани в цифров формат. Част от цензурираната информация беше лесно идентифицирана чрез копиране и поставяне на засенчения текст в отделен файл. Въпреки това, информацията, получена в резултат на неуспешния опит за редактиране, не хвърля допълнителна светлина върху връзките между Тръмп и Епстийн.Но тя показа още повече примери за това как Епстийн е извършвал злоупотребите си и е криел парите си с помощта на финансови и корпоративни структури, а лекотата, с която материалите са възстановени, предполага, че поне част от материалите от набора документи, публикувани от Министерството на правосъдието, са били цензурирани набързо.Един такъв "нещастен" случай на редактиране се е случил в граждански иск срещу изпълнителите на завещанието на Епстийн, заведен във Вирджинските острови през 2021 г. Според редактирана част от гражданския иск, открита чрез копиране и поставяне в друг документ, един от извършителите, Дарен Индик, е подписал чек от фондацията "Епстийн“, адресиран до имиграционен адвокат, който "е бил замесен в един или повече принудителни бракове, сключени между жертвите на Епстийн“.Дългоочакваното публикуване на материалите на Епстийн се превърна в хаотично зрелище, което пренасочи вниманието към неговите добре известни сътрудници, включително Тръмп и бившия президент Бил Клинтън, и в същото време увеличи недоволството. Министерството публикува хиляди страници силно редактирани документи и фотографии, предимно в две партиди с няколко дни разлика. Сега то обяви, че прокурорите в Ню Йорк са идентифицирали още 1 милион документа.Вече имаше технически проблеми и разногласия относно това дали някои страници трябва да бъдат направени публично достъпни. Интернет детективите бързо намериха начини да разгледат някои от прикритите фрагменти. Но въпреки големите заглавия, новите подробности за скандалния начин на живот на Епстийн и свежите конспиративни теории в социалните медии, все още не е задоволила жаждата на обществеността да разкрие самоличността на "новите" заговорници.