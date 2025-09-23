ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откъде Тръмп взе идеята, че парацетамолът причинява аутизъм? Какво казват руските учени
Според руски изследователи на аутизма Тръмп е направил заключенията си въз основа на научно проучване, проведено в Харвардския университет, пише Газета. ру. Президентът на САЩ говори и за левковорина като обещаващо лекарство за аутизъм, което се потвърждава от научна статия в авторитетното списание Nature. Но, всичко това изисква допълнителни изследвания.
Вреден ли е парацетамолът?
Доналд Тръмп обяви, че бременните жени трябва да ограничат употребата на ацетаминофен, обикновено наричан тиленол в САЩ и парацетамол в други страни. Според Тръмп лекарството увеличава риска от аутизъм при деца, ако се приема от бременни жени. Това твърдение в момента се оспорва горещо от учените по целия свят.
Както смятат руските учени
Татяна Овсянникова, изследовател в Центъра МЕГ на Московския държавен университет по психология и образование, председател на професионалната асоциация (съюз) на поведенческите анализатори: "В своите заключения Тръмп се основава на най-новия преглед на групите от Харвард и "Маунт Синай", публикуван на 14 август 2025 г.".
Какво показва масивът от изследвания?
"Асоциациите в наблюдателните проучвания са малки и нестабилни при строг контрол на семейните/генетичните фактори (например, сиблингов анализ в Швеция, 2,5 млн. деца; JAMA, 2024) връзката между аутизъм и парацетамол изчезва, което показва конфаундинг, а не причинност“, посочва Овсянникова.
Ето защо досега профилните организации — например ACOG — професионалната асоциация на лекарите, специализирани в областта на акушерството и гинекологията в Съединените щати, все още считат ацетаминофена за един от малкото допустими аналгетици по време на бременност "по показания, в минимална ефективна доза и за кратко“. Нови строги забрани не са въведени.
Изводи:
"Към днешна дата няма доказателства за причинно-следствена връзка между ацетаминофена и аутизма. При висока температура рискът от хипертермия за плода е доказан – понижаването на температурата е оправдано.
Всякакви големи промени в препоръките трябва да се правят след съгласуване с ACOG, NIH (National Institutes of Health — национални институти по здравеопазване в САЩ) и независима експертиза.
Какво се посочва в статията на Харвард?
Статията, публикувана на 14 август, се нарича "Оценка на доказателствата за употребата на ацетаминофен и нарушенията в невроразвитието с използване на методологията на навигационния наръчник“. Методът Navigation Guide methodology е протокол, който позволява надеждна оценка на научните изследвания в тяхната съвкупност, без да се правят грешки.
Заключението в нея гласи:
"Многобройни внимателно планирани изследвания показаха, че при децата на майки, изложени на въздействието на ацетаминофен, по-често се диагностицират нарушения в невроразвитието, включително разстройство от аутистичния спектър (ASD) и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), отколкото при деца на майки, които не са били изложени на въздействието на ацетаминофен“.
Според авторите на статията, повечето от резултатите са последователни в различни периоди от време, набори от данни и групи пациенти: Когато майката приема ацетаминофен по време на бременност, вероятността детето й да има нарушения в неврологичното развитие, включително ADHD или ASD, се увеличава и тези връзки също са официално статистически значими.
"Въпреки че ацетаминофенът остава предпочитаният аналгетик поради относително благоприятния си профил на безопасност в сравнение с други лекарства, към употребата му трябва да се подхожда разумно, особено в светлината на потенциалните ефекти върху развитието на плода през перинаталния период. За лечение на треска се препоръчват нефармакологични възможности (напр. физическо охлаждане) или медицински съвети", сепосочва в статията.
Според авторите експерименталните проучвания са показали биологичната правдоподобност на потенциалните неблагоприятни ефекти на ацетаминофен върху мозъка на плода. Ацетаминофенът свободно преминава през плацентарната бариера, достигайки нива в кръвообращението на плода, подобни на тези на майката, по-малко от час след поглъщането от майката. В допълнение, развиващият се мозък е силно податлив на вреден оксидативен стрес, тъй като расте и узрява бързо и изисква значителен енергиен метаболизъм. Животински модели показват, че пренаталното излагане на ацетаминофен повишава маркерите за оксидативен стрес в мозъка на плода и е свързано с дефицити в неврологичното развитие.
В допълнение, ацетаминофенът е ендокринен разрушител, който директно нарушава хормонално-зависимите процеси, влияе върху развитието на нервната система и репродуктивните нарушения и може да промени стероидогенезата в плацентата и да причини увреждане на плацентата. In vivo, in vitro и ex vivo проучванията показват, че ацетаминофенът директно нарушава хормоналнозависимите процеси, които участват в неврологичното развитие.
Както смята професорът, и.д. завеждащ катедрата по психотерапия в ИКПСР и лекар в Първа детска болница "И. Н. Пирогов“ Михаил Некрасов: "Засега връзката между развитието на аутизъм и приемането на парацетамол е много необоснована".
"Парацетамолът не оказва пряко въздействие върху нервната система. Ето защо към момента не е установена връзка между приема на парацетамол от бременни жени и развитието на аутизъм у детето. Няма достоверни данни по този въпрос".
