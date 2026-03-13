Финансовият център на Дубай e ударен при иранска атака с дронове в петък, в резултат на което над сърцето на неутралния град се издигна огромен облак черен дим.Според властите, сюрреалистичната гледка в града в Обединените арабски емирства е причинена от пожар, възникнал вследствие на отломки от дрон, който е бил прехватен.Сграда в Международния финансов център на Дубай е ударена от отломки по време на "успешно прeхващане“, заявяват властите.Щетите по фасадата на сградата са "незначителни“, посочват от пресслужбата на емирството пред, въпреки огромните облаци дим, които се издигаха над града.