Летището в Дубай, най-натовареното в света по отношение на международния трафик, и морското пристанище Джебел Али също претърпяха щети, след като безпрецедентните атаки засегнаха някои от основните забележителности и източници на приходи на града.
Двама свидетели на Палм – луксозен жилищен и развлекателен комплекс във формата на палмово дърво – са чули експлозия и са видели дим да се издига от петзвезден хотел. Медийната служба на Дубай потвърди, че "инцидент“ в сграда на Палм Джумейра е причинил пожар и е ранил четирима души. Часове по-късно втори взрив е избухнал близо до същата сграда, след като нещо, приличащо на дрон, се е сринал отгоре, според друг свидетел.
ОАЕ заяви, че Иран е изстрелял 137 ракети и 209 дрона към територията му, като повечето от тях са били пресечени от отбранителните системи.
Отломки от пресечен дрон предизвикаха пожар в основата на Бурж Ал Араб, сградата с форма на платно, понякога наричана първият седемзвезден хотел в света. "Властите потвърждават, че дрон е бил пресечен и отломките са предизвикали малък пожар на външната фасада на Бурж Ал Араб“, написа медийната служба на Дубай в X. "Екипите на гражданската защита реагираха незабавно и овладяха инцидента. Няма съобщения за ранени.“
Отломки от ирански дрон удариха емблематичния хотел "Бурж Ал Араб" в Дубай
