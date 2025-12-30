съобщи компанията.
По-конкретно, компанията съобщи, че "проблем с електрозахранването в тунела под Ламанша“, както и "технически проблем в един влак Le Shuttle“ са повлияли значително на разписанията. Getlink, компанията, управляваща тунела под Ламанша, очаква "постепенно възобновяване“ на железопътния трафик в тунела под Ламанша, съобщи представител на компанията в по-нова информация след обявяването от Eurostar за спиране на маршрутите поради технически проблеми.
Влаковете на Eurostar от Лондон обслужват Париж, Брюксел, Амстердам и парка Disneyland в Париж.
Прекъсването се случва на един от най-натоварените международни железопътни коридори в Европа в разгара на зимния туристически сезон.
Отменени и закъсняващи влакове на Eurostar: Технически проблем причини хаос в тунела под Ламанша
