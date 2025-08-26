Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Отмениха участията на популярен сръбски изпълнител, който публично подкрепи протестиращите студенти
Автор: Емануела Вилизарова 13:44Коментари (0)62
©
Сръбският рапър Михайло Веруович - Voyage се сблъска със сериозни последици, след като публично подкрепи студентите и влезе в конфликт с певицата Йелена Карлеуша, която е близка до режима.

А именно, певецът разкри, че някои от предварително разпродадените му участия са били отменени.

Voyage се обърна към своите последователи в Instagram преди три дни, където сподели тази новина:

"Току-що ме информираха, че някои представления, които са били предварително разпродадени, са отменени. Ще публикувам окончателния списък с отменените представления, когато го получа. Във всеки случай, благодаря на всички, които искаха да чуят музиката ми на живо, и благодаря на всички, които са били на представленията досега. Не знам какво ще се случи в бъдеще, но едно е сигурно - лицето и честта са чисти. Обичам ви, Voyage“, написа рапърът.

Nova.rs припомня, че конфликтът между Voyage и Йелена Карлеуша избухна, когато младият музикант открито подкрепи студентските протести. Тогава певицата реагира бурно и в свой стил го обиди яростно, което предизвика лавина от коментари в социалните мрежи, а той ѝ изпрати отворено писмо.

Още по темата: общо новини по темата: 2
24.08.2025 »
23.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе, близките й обвиняват лекарите в небрежност
11:29 / 25.08.2025
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
13:23 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:56 / 24.08.2025
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
Ботаническата градина в Балчик - една от перлите на Североизточна България
08:35 / 24.08.2025
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме вече толкова пари за лимони
Клиенти: Ужасно скъпо е, цената е неприемлива! Няма да даваме вече толкова пари за лимони
11:00 / 24.08.2025
Антон Златанов: Незаконното преминаване на границата е 20 000 евро на мигрант
Антон Златанов: Незаконното преминаване на границата е 20 000 евро на мигрант
10:46 / 24.08.2025
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
Експерт: Проблемът със закръглянето на цените след приемането на еврото е неизбежен
11:16 / 24.08.2025
Актуални теми
Избори в Германия
Водна криза
21-годишна жена издъхна след раждане в Русе
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: