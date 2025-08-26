Отмениха участията на популярен сръбски изпълнител, който публично подкрепи протестиращите студенти

© Сръбският рапър Михайло Веруович - Voyage се сблъска със сериозни последици, след като публично подкрепи студентите и влезе в конфликт с певицата Йелена Карлеуша, която е близка до режима.



А именно, певецът разкри, че някои от предварително разпродадените му участия са били отменени.



Voyage се обърна към своите последователи в Instagram преди три дни, където сподели тази новина:



"Току-що ме информираха, че някои представления, които са били предварително разпродадени, са отменени. Ще публикувам окончателния списък с отменените представления, когато го получа. Във всеки случай, благодаря на всички, които искаха да чуят музиката ми на живо, и благодаря на всички, които са били на представленията досега. Не знам какво ще се случи в бъдеще, но едно е сигурно - лицето и честта са чисти. Обичам ви, Voyage“, написа рапърът.



Nova.rs припомня, че конфликтът между Voyage и Йелена Карлеуша избухна, когато младият музикант открито подкрепи студентските протести. Тогава певицата реагира бурно и в свой стил го обиди яростно, което предизвика лавина от коментари в социалните мрежи, а той ѝ изпрати отворено писмо.