Отриха телата на седем мигранти на плаж в Испания 

© Най-малко седем мигранти са загинали, опитвайки се да прекосят Средиземно море, за да стигнат до южното крайбрежие на Испания, съобщиха местните власти, цитирани от Tanjug.



Шест тела са били открити на разсъмване на плажа Лос Муертос в Карбонерас в южния регион на Андалусия, докато друго е било открито на близкия плаж Лас Салинас в Кабо де Гата.