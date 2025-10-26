ЗАРЕЖДАНЕ...
Панди от френски зоопарк с емоционално пенсиониране в Китай
Охранителят Делфин Пувро, която се грижи за тях от пристигането им през 2012 г., казва, че цени всеки момент прекаран с тях. Заминаването им се налага поради проблеми с бъбреците на една от пандите, пише Reuters.
"Те са много специални животни“, казва още Пувро.
Хуан Хуан и Юан Дзъ, и двамата сега на 17 години, са предоставени на Франция от Пекин през 2012 г. Пристигането им е приветствано като знак за затопляне на дипломатическите отношения.
"Преживях процеса на размножаване, който беше много важен момент - раждането на първото бебе панда във Франция“, споделя охранителят.
"Много е емоционално, защото трябва да знаеш, че бебето панда е мъничко, когато се роди - от 100 до 140 грама“, допълва още Пувро.
Анаис Мори, шеф на маркетинг отдела на зоопарка, заяви, че вече водят преговори за получаване на още панди от Китай.
"В Китай пандата се смята за национално съкровище, така че поверяването ѝ на друга държава е голям знак за доверие. Китайските посланици идват тук за първото си официално посещение, а всеки френски президент също идва в Бовал, за да види пандите. Това е силен символ на отношенията между Франция и Китай“, казва тя.
