Паника на летището в Бразилия в петък (5 декември), когато избухна пожар в машина за товарене на багаж до Airbus A320 на компанията LATAM.

Както се вижда на видеоклиповете, споделени в социалните мрежи, пламъците са засегнали самолета, който се е подготвял за излитане.

Според местните медии димът от пожара е проникнал в самолета, което е предизвикало паника сред 180-те пътници.

Благодарение на хладнокръвието на екипажа, 180-те пътници са били евакуирани  от самолета, няма ранени.