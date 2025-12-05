Паника на летището в Бразилия - избухна пожар в машина за товарене на багаж и излитащ самолет
©
Както се вижда на видеоклиповете, споделени в социалните мрежи, пламъците са засегнали самолета, който се е подготвял за излитане.
Според местните медии димът от пожара е проникнал в самолета, което е предизвикало паника сред 180-те пътници.
Благодарение на хладнокръвието на екипажа, 180-те пътници са били евакуирани от самолета, няма ранени.
Още от категорията
/
Ецио Гавацени за "сафаритата с хора": Богати мъже плащали по 300 000 евро, за да стрелят по цивилни, включително деца
23.11
Обвиненият за нападението във влак във Великобритания е изправен пред нови обвинения, сред които и нападение над 14-годишно момче
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Reuters: Унгарската MOL отправи запитване към САЩ, иска да купи а...
17:56 / 04.12.2025
Най-после Евростат ни сложи на второ място в положителна класация...
17:16 / 04.12.2025
Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа
15:09 / 04.12.2025
Могерини с изявление след ареста си: Невинна съм
23:01 / 03.12.2025
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно...
20:06 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.