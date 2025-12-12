Daily Star.
Инцидентът е станал на 10 декември, а самолетът е кацнал благополучно рано сутринта на 11 декември. Представители на Cathay Pacific са съобщили, че нито един пътник и нито един член на екипажа не е пострадал.
Медиите съобщават, че полицията е задържала 20-годишен гражданин на Китай по подозрение в нарушение на Наредбата за авиационна безопасност. Представители на авиокомпанията са отбелязали, че стюардът е реагирал бързо, проверил е дали вратата е затворена добре и е уведомил съответните служби.
Cathay Pacific е подчертала, че безопасността на пътниците и екипажа е нейният приоритет.
