Европа запада, а нейните лидери са "слаби“. На въпроса на журналиста дали счита американския план за мир в Украйна за справедлив, понтификът отговори, че "предпочита да не коментира това“, пише Sky News.
Но след това добавя: "Мисля, че за съжаление някои неща, които видях, означават огромни промени в това, което в продължение на много години беше истински съюз между Европа и Съединените щати“. Според папата изказванията, които са били направени за Европа в неотдавнашни интервюта, са насочени към разрушаване на това, което днес и в бъдеще "трябва да остане много важен съюз“.
Папа Лъв XIV продължава, като споменава директно президента на САЩ: "Така че това е програмата, която президентът Тръмп и неговите съветници са разработили. Той е президент на Съединените щати и има право да го направи. Но в нея има редица неща, които, според мен, може би ще се харесат на много хора в САЩ, но много други ще ги видят по съвсем по-различен начин.“
Папа Лъв XIV: Изявленията на Тръмп са насочени към разрушаване на съюза между САЩ и Европа
