Въпреки това, папата отново повтори "призова към всички хора с добра воля – да спазват поне един ден мир на празника на раждането на Спасителя“.
"Може би ще ни послушат и ще има 24 часа - един цял ден мир по целия свят“, заявява папата.
Папата покани всички, особено по време на коледните празници, да "размишляват върху природата на човешкия живот, върху ценността на човешкия живот“.
"Бог стана човек като нас, за да ни покаже какво наистина означава да живееш човешки живот“, заявява папата и посочва, че се моли "уважението към живота да расте отново във всеки момент от човешкото съществуване, от зачеването до естествената смърт“.
Папа Лъв XIV призова за "уважение към мира" по света
