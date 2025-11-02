Парижките катакомби ще бъдат затворени за дълго време заради ремонт
©
Парижките катакомби - подземни галерии, които са последното място за почивка на милиони тела, извадени от гробищата на столицата между Средновековието и Френската революция, ще бъдат модернизирани, с по-добра вентилация, осветление и подобрено оформление.
"Натрупването на влага в катакомбите, което капе в локви на земята и върху посетителите, "е лошо за запазването на костите", каза администраторът на обекта Изабел Кнафу пред Associated press.
Тази влажност позволява на бактериите да се заселят и да растат върху натрупаните скелетни останки. Ремонтите ще имат за цел да ограничат този проблем, като същевременно преструктурират близо 800-метровата пътека, която посетителите ще следват по време на посещението си.
Графитите, които са били нарисувани на някои места, ще бъдат изчистени, въпреки че Кнафу отбеляза, че голяма част от надписите, са оставени от посетители през 19-ти век и те "почти" допринасят за историята на това място.
Още от категорията
/
Захарова: Русия е принудена да отговори на действията на НАТО, като създава системи като "Буревестник"
30.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Дронове блокираха берлинското летище
09:04 / 01.11.2025
BBC: Защо все повече чужденци избират да учат медицина в България...
18:22 / 31.10.2025
Тялото на заложник с българско гражданство е било предадено от ХА...
16:52 / 31.10.2025
Заради ниското ниво на реката: Круизен кораб заседна в Дунав
13:49 / 31.10.2025
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила ...
14:07 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.