|Пашинян пред ООН: Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир
"Фокус" припомня, че двете бивши съветски републики, които от десетилетия бяха в конфликт за суверенитета над спорни територии, постигнаха споразумение. Според CBS, споразумението дава на Съединените щати правото да създадат коридор с дължина 43 километра на арменска територия, който ще се нарича "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ или TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).
