Пашинян пред ООН: Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир

© Никол Пашинян, премиерът на Армения, говори пред ООН и съсредоточи речта си върху постигнатото споразумение за мир с Азербайджан. По време на речта си той говори за заслугите на американския президент и заяви, че Доналд Тръмп заслужава Нобеловата награда за мир не само заради споразумението от Вашингтон, което бе подписано на 8 август.



"Фокус" припомня, че двете бивши съветски републики, които от десетилетия бяха в конфликт за суверенитета над спорни територии, постигнаха споразумение. Според CBS, споразумението дава на Съединените щати правото да създадат коридор с дължина 43 километра на арменска територия, който ще се нарича "Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ или TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity).