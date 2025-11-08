Песков: Медийните съобщения, че Сергей Лавров е изпаднал в немилост, са напълно неверни
"Ще ви отговоря кратко: нищо в тези съобщения не съответства на реалността“, заяви Песков на пресконференция пред журналисти.
В отговор на въпроса дали Лавров все още е на поста си, Песков отвърна, че "Лавров работи като министър на външните работи“.
Припомняме, че преди дни в западните медии се появиха съобщенията, че руският външен министър Сергей Лавров е "изпаднал в немилост“ след телефония разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Според изданията Путин вероятно вини Лавров за провалената среща с Доналд Тръмп.
