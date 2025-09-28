Песков: Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва

© Поканата на руския президент Владимир Путин към президента на САЩ Доналд Тръмп остава валидна, американската страна трябва да вземе сама решение. Това съобщи днес говорителят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.



"Това е валидна покана. Путин е готов и щастлив да се срещне с президента Тръмп. Всичко зависи от решението на Тръмп“, заяви говорителят на Кремъл.



Припомняме, че през август, след визитата си при Тръмп в Анкъридж, Путин предложи следващата среща между двамата да се проведе в Москва.