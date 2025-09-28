ЗАРЕЖДАНЕ...
|Песков: Всички знаят как ще реагира Русия, ако Украйна се опита да атакува Кремъл
"Нашият върховен главнокомандващ, президентът, вече се е изказал по тази тема. По-добре е дори да не се говори за това. И всички разбират това... Зеленски се опитва да демонстрира на кураторите, че е "смел войник“, но положението на фронтовете говори обратното“, добавя Песков.
Ден преди това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) биха могли да "провокират спиране на тока“ в Москва. Държавният глава заплаши с удари на ВСУ по Москва, ако руските войски атакуват украински енергийни съоръжения.
По-рано Зеленски заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е обещал да обмисли предоставянето на Киев на оръжия, които биха "принудили“ Путин да седне на масата за преговори. Според украинския лидер, ако Русия не прекрати конфликта, служителите, служителите в Кремъл, "трябва да се уверят, че знаят къде е най-близкото бомбоубежище“.
|Още по темата:
Робинята Изаура на 68
12:07 / 26.09.2025
