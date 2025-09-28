© В интервю за Павел Зарубин, говорителят на руския президент Дмитрий Песков отговори на въпрос за евентуална атака от страна на Киев срещу Кремъл. Той отбеляза, че е "по-добре дори да не се спекулира за реакцията на Москва в подобна ситуация“, подчертавайки, че "всички страни разбират това“, предава Газета.ru.



"Нашият върховен главнокомандващ, президентът, вече се е изказал по тази тема. По-добре е дори да не се говори за това. И всички разбират това... Зеленски се опитва да демонстрира на кураторите, че е "смел войник“, но положението на фронтовете говори обратното“, добавя Песков.



Ден преди това украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) биха могли да "провокират спиране на тока“ в Москва. Държавният глава заплаши с удари на ВСУ по Москва, ако руските войски атакуват украински енергийни съоръжения.



По-рано Зеленски заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е обещал да обмисли предоставянето на Киев на оръжия, които биха "принудили“ Путин да седне на масата за преговори. Според украинския лидер, ако Русия не прекрати конфликта, служителите, служителите в Кремъл, "трябва да се уверят, че знаят къде е най-близкото бомбоубежище“.