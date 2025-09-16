© Обвиненията на румънския главен прокурор Алекс Флоренца за предполагаема руска намеса в президентските избори в страната не са верни. Това съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Известия.



Флоренца каза, че "отмяната на миналогодишните президентски избори е резултат от хибридна война, организирана от Русия, съчетаваща кибератаки срещу ключови институции с агресивна онлайн кампания с ботове и тролове".



"Не, не знам. Обвинението не отговаря на реалността", подчерта Песков.



