Пет футболистки от женския национален отбор на Иран ще получат политическо убежище в Австралия, след като потърсиха публично помощ, съобщава. Спортистките показаха международния знак за SOS на езика на жестовете след изиграването на първия им мач в турнира за Купата на Азия за жени.Футболистките не пяха и химна на Иран в знак на протест срещу управляващия режим в Техеран. Веднага след това роднини на някои от тях получили заплахи от властите в Иран, а пет от момичетата подали молби за убежище в Австралия.Австралийските власти заявиха, че ще издадат хуманитарни визи на петте футболистки и ги поставиха под полицейска закрила. Премиерът на Австралия Антъни Албанезе е говорил с американския президент Тръмп, който е изразил притеснения за съдбата на момичетата и е помолил за съдействие. Албанезе беше категоричен, че всички иранки, които поискат защита, ще я получат в Австралия.Междувременно първият вицепрезидент на Иран Мохамед Реза Ареф е заявил, че Техеран очаква "своите деца с отворени обятия“ и правителството ще гарантира тяхната сигурност, отбелязва CNN.