Броят на случаите на менингит, разследвани от здравните власти и свързани с графство Кент, се е увеличил до 20, съобщава ВВС.

Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) съобщи, че към 17:00 ч. във вторник са й били докладвани около 20 случая на менингит, в сравнение с 15 във вторник.

От тях девет случая са потвърдени в лаборатория, а 11 все още се проучват.

Шест от потвърдените случаи са потвърдени като щам на менингит тип Б.

ФОКУС припомня, че двама души са починали при епидемията - 21-годишен студент и Жулиет, ученичка в шести клас в гимназията "Кралица Елизабет“ във Фавършам.

Бактериалният менингит е животозастрашаващо възпаление на мозъчните обвивки, причинено от бактерии (най-често пневмококи или менингококи), което изисква незабавна хоспитализация и антибиотично лечение. Симптомите се развиват бързо – висока температура, схванат врат, силно главоболие и обърканост. Бързата диагностика е от решаващо значение за предотвратяване на трайни увреждания или смърт.