ВВС.
Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) съобщи, че към 17:00 ч. във вторник са й били докладвани около 20 случая на менингит, в сравнение с 15 във вторник.
От тях девет случая са потвърдени в лаборатория, а 11 все още се проучват.
Шест от потвърдените случаи са потвърдени като щам на менингит тип Б.
ФОКУС припомня, че двама души са починали при епидемията - 21-годишен студент и Жулиет, ученичка в шести клас в гимназията "Кралица Елизабет“ във Фавършам.
Бактериалният менингит е животозастрашаващо възпаление на мозъчните обвивки, причинено от бактерии (най-често пневмококи или менингококи), което изисква незабавна хоспитализация и антибиотично лечение. Симптомите се развиват бързо – висока температура, схванат врат, силно главоболие и обърканост. Бързата диагностика е от решаващо значение за предотвратяване на трайни увреждания или смърт.
Пет нови случая на менингит във Великобритания, докато здравните власти се борят с епидемията
