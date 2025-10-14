Петролът поскъпва!

© Булфото Цените на петрола се покачиха в ранната търговия във вторник, тъй като признаци на отслабване на търговското напрежение между САЩ и Китай засилиха пазарните настроения, облекчавайки опасенията относно глобалното търсене на горива, предаде Ройтерс.



Към 09:00 часа българско време сортът Брент се понижи с 0,28 долара, или 0,44%, до 63,04 долара за барел. Цената на американския лек суров петрол WTI се понижи с 0,28 долара, или 0,47%, до 59,21 долара за барел.



Предходната сесия Брентът поскъпна с 0,9%, а WTI – с 1%.



"Докато преговорите на работно ниво между двете страни продължават, китайската страна обеща "борба докрай“, ако има борба. Пазарите на петрол ще бъдат чувствителни към подобна реторика, идваща от двата лагера, въпреки че очакваме движенията на цените да останат в диапазон в близко бъдеще“, каза Сувро Саркар, ръководител на екипа за енергийния сектор в DBS Bank.



Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви в понеделник, че президентът Доналд Тръмп остава ангажиран със срещата си с китайския президент Си Дзинпин в Южна Корея този месец, тъй като и двете страни се опитват да разсеят напрежението заради тарифните заплахи и контрола върху износа.



Той добави, че през уикенда е имало значителна комуникация между двете страни и се очакват още срещи.



Във вторник Пекин обяви и санкции срещу пет свързани със САЩ дъщерни дружества на южнокорейския корабостроител Hanwha Ocean, докато САЩ и Китай ще започнат да начисляват допълнителни пристанищни такси на океанските корабни фирми, които превозват всичко - от играчки за празници до суров петрол.



По-рано Тръмп също изрази съмнение относно перспективите за среща със Си по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, насрочена за 30 октомври и 1 ноември, като каза в Truth Social:







"Сега изглежда няма причина да го правим“.



Намаляването на беквордацията, пазарният термин за незабавни доставки, които носят премия спрямо по-късните доставки, предполага, че инвеститорите печелят по-малко пари, продавайки своя петрол на спот пазара, тъй като предлагането в краткосрочен план се възприема като достатъчно.











