Известният албански поп изпълнител Шпат Касапи е починал днес на 40-годишна възраст, съобщиха косовски и албански медии, позовавайки се на издания от Република Северна Македония. Според информация, цитирана от косовския вестник "Коха диторе“, причината за смъртта е инфаркт.Шпат Касапи е роден на 1 май 1985 г. в Тетово и през годините се утвърди като едно от най-обичаните имена в албанската музика. Той добива широка популярност с хитове като "Valle kosovare“ ("Косовски танци“), "A më do?“ ("Обичаш ли ме?“), "Dashni pa limit“ ("Любов без граници“) и много други.Освен успешната музикална кариера, Касапи беше известен и с активната си ангажираност към феновете и музикалната сцена в региона. По информация на Евронюз Албания, той е оставил след себе си съпруга и син.Новината за смъртта му предизвика силна реакция в албанската общност, като много колеги и почитатели изразиха скръбта си в социалните мрежи.