''Съветът вчера реши да не нанася удари или да изстрелва ракети срещу съседни държави, освен в случаите на атака от тяхна страна срещу Иран. <...> Многократно сме казвали, че те са наши братя. <...> И трябва да работим заедно, за да установим мир и стабилност в региона''.
Той също така се извини на съседките наТехеран, отбелязвайки, че иранските военни са предприели всички необходими мерки за защита на Иран от атака на САЩ и Израел. Президентът призова за разрешаване на съществуващите различия чрез дипломация, вместо ''да бъдем играчки на Вашингтон и Тел Авив''.
Ден преди това Пезешкиан проведе телефонен разговор с Владимир Путин. Руският президент призова за прекратяване на употребата на сила за разрешаване на проблеми в целия Близък изток и за връщане към мирните преговори. Той отбеляза също, че поддържа постоянен контакт с лидерите на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ).
На 28 февруари САЩ и Израел започнаха мащабна операция срещу Иран. Тел Авив заяви, че целта ѝ е да се предотврати придобиването на ядрени оръжия от Техеран. Вашингтон заплаши да унищожи иранския флот и отбранителна промишленост и призова гражданите на страната да свалят режима.
В отговор Иран нанесе удари по израелска територия, както и по американски военни съоръжения в Близкия изток, включително в ОАЕ, Катар, Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт и други страни.
