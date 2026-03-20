Пезешкиан: САЩ и Израел нямаха причина да убиват Али Хаменей
''Те убиха нашия лидер и нашите командири без никаква причина или логика'', заяви той в реч по случай предстоящата иранска Нова година.
Той заяви още, че Иран никога не се е стремял към притежаването на ядрени оръжия, твърдение, което покойният ирански върховен лидер многократно е повтарял.
Пезешкиан добави, че не иска Иран да има различия с ислямските страни и че Техеран не търси война или въоръжени сблъсъци с тях.
САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по цели в Иран на 28 февруари. Техеран извършва ответни удари по израелска територия, както и по американски военни цели в Близкия изток. Още в първия ден на атаката върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей беше убит. В конфликта загинаха и висши ирански военни и политически фигури, включително началникът на щаба на иранските въоръжени сили Абдулрахим Мусави, командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Мохамед Пакпур, министърът на отбраната Азиз Насирзаде, секретарят на Съвета за отбрана Али Шамхани и секретарят на Върховния съвет за национална сигурност Али Лариджани.
