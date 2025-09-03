Новини
Пилешка супа с луковици от бяла лилия, омар и печена сьомга: Какво включва гала менюто на Си за Ким и Путин
Автор: Николина Александрова 09:05Коментари (0)103
©
Гала менюто на Си за Ким, Путин и други чуждестранни лидери включва агнешко, омар и сьомга Докато китайският лидер Си Цзинпин и неговите колеги чуждестранни лидери се наслаждават на обяда си в Пекин, за тях е подготвено разкошно меню. Менюто, споделено от базирания в Хонконг вестник Wen Wei Po, свързан с държавата, включва редица ястия, черпещи вдъхновение както от китайската традиция, така и от международното кулинарно изкуство:

Пилешка супа с месо от ракообразни и луковици на лилия

Пилешка супа с месо от морски охлюви и луковици от лилия

Печени агнешки котлети

Запечен омар с месо от раци, хайвер и белтък

Прозрачно консоме от миди с различни гъби

Печена сьомга, маринована в сол, с кремообразен сос от горчица

Други ястия включват пържен ориз, торта от грах и торта от манго, както и два вида червено и бяло вино – и двете произхождащи от китайската провинция Хъбей.

