CNN. Говорител на д-р Атия е обяснил, че участието му в програмата на медията е било в самото начало и оттеглянето му дава възможност да не вреди на имиджа на CBS.
Атия, инфлуенсър, специализиран в медицината на дълголетието, беше един от 19-те нови сътрудници, посочени през януари като част от новата стратегия на изпълнителната директорка Бари Уайс за CBS News.
В последните разкрития от досиетата Епстийн е станало ясно, че Питър Атия и осъденият сексуален престъпник са си разменяли неприлични и лични съобщения, отбелязва CNN.
В изявление в X по-рано през февруари д-р Атия заяви, че не е замесен в никаква престъпна дейност и никога не е бил в самолета, острова или на секс партитата на финансиста.
текст: Милен Кандарашев
Питър Атия напуска CBS News заради връзката му с Джефри Епстийн
