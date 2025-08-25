ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пиян румънец преби дядо си до смърт, след което запали трупа му
На 15 август, след употреба на алкохол, той се скарал с 89-годишния мъж, пребил го до смърт и подпалил пристройка към къщата, за да прикрие следите. В пожара било открито овъгленото тяло на жертвата.
Първоначално заподозреният се появил на мястото на инцидента, опитвайки се да изглежда съпричастен, но скоро след това изчезнал и се укривал в гората и в изоставени сгради. Полицията и прокуратурата започнали мащабно разследване и издирване, в което участвали десетки служители, жандармеристи, горски работници и доброволци.
След обстойни действия мъжът бил открит вечерта на 23 август на тавана на необитаема къща в родното си село. Арестуван е без инциденти и е отведен за разпит, предава Digi24.
Съдът в Сучава постановил задържането му за 30 дни по обвинения в убийство и палеж, извършен с цел прикриване на престъплението. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.
