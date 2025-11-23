Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отхвърли твърденията на група американски сенатори, че планът за прекратяване на войната в Украйна, представен от администрацията на президента на Доналд Тръмп, е "списък с желания“ на Русия, а не реален американски план.

Рубио посочва, че САЩ са авторът на плана, заявявайки, че той представлява солидна рамка за текущите преговори, съобщава CBS News.

"Планът се базира на приноса на руската страна, но също така се основава на предишния и текущ принос на Украйна", посочва Рубио.

По-рано няколко сенатори от Републиканската и Демократическата партии, всички от които са членове на Комисията по външни отношения на Сената, публикуваха съвместно изявление, в което заявиха, че са разговаряли с Рубио, заявявайки, че той твърди, че планът за Украйна всъщност е "списък с желания“ на Русия.

"Споделяме значителни опасения относно детайлите на публикувания мирен план. Повече от 10 години Русия незаконно окупира украинска територия и почти четири години Украйна се защитава срещу опитите на Русия да окупира напълно Украйна. Никой не иска справедлив и траен мир повече от украинския народ. Няма обаче да постигнем този траен мир, като предлагаме на Путин отстъпка след отстъпка и фатално унижаваме способността на Украйна да се защитава", заявяват сенаторите в съвместно изявление.