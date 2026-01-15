Почина 200-килограмовият мъж, настанен в тежко състояние в "Пирогов"
Въпреки всички усилия на екипите на университетската спешна болница, 52-годишният мъж почина. Той постъпи по спешност преди 5 дни с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.
В продължение на дни екипи от няколко структури се бориха за живота му.
