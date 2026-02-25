EFE.
По-рано в пресата се появи информация за смъртта на бившия военен, но тя не беше потвърдена. Информацията за смъртта на Техеро се появи в същия ден, в който правителството публикува десетки разсекретени документи, свързани с опита за държавен преврат, станал на 23 февруари 1981 г. по време на зараждането на испанската демокрация след смъртта на диктатора Франсиско Франко през 1975 г.
Техеро е един от лидерите на преврата. Тогава е завзета сградата на парламента в Мадрид. Десетки граждански гвардейци под командването на Техеро нахлуват в Конгреса на депутатите. Превратаджиите държат парламентаристите в плен с надеждата да върнат страната към авторитарна форма на управление.
Бунтът е потушен на 24 февруари. Скоро Техеро е осъден на 30 години лишаване от свобода, но през 1996 г. е освободен.
Почина Антонио Техеро, един от лидерите на опита за преврат срещу новодемократичното испанско правителство
© El Independiente
Още по темата
/
Още от категорията
/
Швейцария отпусна еднократна помощ от 50 000 франка за ранените и семействата на жертвите от пожара в Кран Монтана
18:22
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.