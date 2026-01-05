Ева Шлос, полусестра на Анне Франк, оцеляла от Холокоста, която работи неуморно, за да предаде спомена за него на младите хора, почина в събота в Лондон на 96-годишна възраст, съобщи фондацията, носеща името на Анне Франк.Семейството изрази "голяма скръб“ от загубата на тази "забележителна жена, оцеляла от "Аушвиц“, всеотдайна учителка по Шоа (Холокоста), неуморима в работата си за съЕва Шлосхраняване на паметта, разбирането и мира“.Британският монарх Чарлз III и съпругата му Камила изразиха "дълбоката си скръб“ за загубата. "Имахме привилегията и гордостта да я познаваме и я уважавахме дълбоко“, пише двойката в социалоната мрежа X.