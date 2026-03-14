Почина Фил Кембъл
Той свиреше в британската група "Мотърхед" от 1984 до 2015 г., когато бандата се разпадна след смъртта на фронтмена Леми Килмистър. Това припомня БТА.
В публикация във фейсбук семейството на Кембъл съобщи, че той е починал след "дълга и смела борба в интензивно отделение след сложна голяма операция“. Той бе "предан съпруг, чудесен баща, горд и любящ дядо“, казват роднините му.
"Всички, които го познаваха, го обичаха искрено и ще ни липсва безкрайно“, се казва още в публикацията, цитирана от Би Би Си. "Неговото наследство, музиката и спомените, които създаде у толкова много хора, ще останат завинаги“.
"Мотърхед" отдаде почит на Кембъл с публикация в Инстаграм, описвайки "прекрасния“ китарист като "огромен лъч светлина“.
"Фил беше прекрасен китарист, автор, изпълнител и музикант, в чиито вени течеше "Мотърхед", написаха от групата. "Не можеше да си около него, без да се усмихнеш поне 20 пъти, защото, ... Фил обичаше живота и го живееше с голяма радост. С много любов и почивай в мир, Фил. Светът току-що загуби един огромен лъч светлина и ние сме съкрушени“, се казва в публикацията, цитирана от Би Би Си.
Групата "Мотърхед" създаде хевиметъл химни, сред които Ace of Spades.
След разпадането на бандата Кембъл продължи да прави турнета със собствената си група, заедно с тримата си сина, припомня Би Би Си.
