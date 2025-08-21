Почина Франк Каприо - "най-милият съдия в света"

© Американският съдия и звезда от "Съдът в Провидънс“ Франк Каприо, почина на 89-годишна възраст, съобщиха от семейството му, предава CNA .



Пенсионираният обществен съдия от Роуд Айлънд, който стана известен онлайн от "Съдът в Провидънс“, спечели симпатиите на мнозина, използвайки чувството си за хумор и състрадание, при вземането на решения за хората застанали пред него на подсъдимата скамейка.



Видеоклиповете на съдия Каприо, председателстващ дела в хитовото си телевизионно шоу “Caught in Providence", са имали милиарди преглеждания в социалните мрежи, което му спечели титлата ,, най-милият съдия в света “.



Официалните му профили в социалните мрежи посочват, че той "е починал в мир“ след "дълга и смела битка с рак на панкреаса“, според CNN.



Каприо е описвал съдебната си зала като място, "където хората и делата се посрещат с доброта и състрадание“.