Почина Михаел Шумахер, тъжната вест предизвика объркване
©
Шумахер е известен с обширните си и задълбочени биографии на значими културни личности. Сред най-популярните му книги са "Франсис Форд Копола: Животът на един режисьор“, "Кръстопът: Животът и музиката на Ерик Клептън“ и "Дхарма Лайън“ – биография на поета Алън Гинсбърг. В творчеството му влизат още "Мистър Баскетбол“, посветена на легендата на НБА Джордж Микан, както и "Уил Айснър: Животът на мечтател в комиксите“, разглеждаща живота на пионера на графичните романи.
Съобщението за смъртта на писателя предизвика значително объркване онлайн, тъй като името му съвпада с това на седемкратния световен шампион във Формула 1 Михаел Шумахер. В социалните мрежи се появиха множество публикации и съболезнования, погрешно адресирани към легендарния пилот.
"Човекът, митът, легендата @MichaelSchumacher почина“, написа потребител в платформата X, докато друг добави: "Почивай в мир, Майкъл. Ти си истински герой.“
Впоследствие други потребители побързаха да внесат яснота, като подчертаха, че пилотът от Формула 1 е жив и че става дума за американския писател със същото име. Един от коментарите обобщи объркването с думите: "Току-що днес разбрах, че в света има двама души с име Михаел Шумахер.“
Разясненията бързо ограничиха разпространението на погрешната информация, а почитта към покойния автор се насочи към неговия принос в биографичната литература.
