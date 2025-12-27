Почина Пери Бамонте от The Cure
Групата потвърди новината в изявление, публикувано в официалния й сайт.
"Тих, отдаден, интуитивен, постоянен и изключително креативен, Теди беше топлосърдечна и жизненоважна част от историята на The Cure“, се казва в съобщението.
Бамонте е роден на 3 септември 1960 г. в Лондон, Великобритания. По-малкият му брат Дарил е работил като турне мениджър за The Cure Depeche Modeи чрез него Пери се присъединява към турнетата на групата през 1984 г.
Официално се присъединява към бандата през 1990 г., когато клавиристът Роджър О'Донъл напуска. Свири на китара, шестструнен бас и клавишни инструменти.
