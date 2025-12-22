Сподели close
Крис Риа, британският певец и композитор, чиито хитове включват Driving Home For Christmas, е починал на 74-годишна възраст, съобщи говорител на семейството му, предава Sky News.

Риа съчетаваше блус, поп, соул и софт рок в 25 студийни албума, сред които хитове като "The Road to Hell“ от едноименния албум, достигнал първото мяс
то в британската класация, "Driving Home for Christmas“, неизменен коледен хит, и парчета като "On the Beach“ и "Josephine“, които печелят огромна популярност.