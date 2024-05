Почина емблематичен певец, един от създателите е на най-успешната група в света

© Емблематичен музикант, който помогна на легендарната група Бийтълс, почина на 86 години.



Франк Айфийлд, който превзе Обединеното кралство като буря през 60-те години на миналия век, си е отишъл в съня си в събота, съобщи пред Sun негов приятел. Роденият в Обединеното кралство изпълнител, който е израснал в Австралия, се завръща в Англия през 1959 г. и бързо става известен.



Той имаше четири хита номер едно в класацията за сингли в Обединеното кралство - I Remember You, Lovesick Blues, The Wayward Wind и Confessin’ That I Love You.



Айфийлд получава първата си китара на 13-годишна възраст, научава се сам да свири и започва да пише песни. През първите години от кариерата си той допринася сериозно за създаването и популяризирането на Бийтълс.



През 1965 г. e удостоен с честта да пее пред покойната кралица Елизабет II в Royal Variety Show. През 1986 г. Айфийлд е диагностициран с пневмония и е изпратен по спешност на операция за отстраняване на част от белия дроб.



Гласните му струни са повредени по време на операцията, което поставя музикалната му кариера на пауза с години. През 2005 г. звездата написа своята автобиография. Четири години по-късно той е награден с Медал на Ордена на Австралия за заслуги към изкуството като артист. Айфийлд беше женен с две деца.