Почина голяма холивудска легенда
"Тя беше най-страхотната майка, баба, актриса, творец и съпричастен дух, какъвто само сънищата биха могли да сътворят. Бяхме благословени да я имаме. Сега тя лети с ангелите", написа Дърн.
Коя е Даян Лад
Талантлива комедийна и драматична актриса, Даян Лад се радва на дълга кариера в телевизията и на сцената, преди да пробие като филмова актриса в лентата на Мартин Скорсезе от 1974 г. "Алис не живее вече тук". За ролята на Фло Лад получава номинация за "Оскар" за най-добра поддържаща актриса.
Даян Лад се снима в десетки филми през следващите десетилетия. Сред многобройните ѝ роли са в "Китайски квартал", "Първични цветове" и други два филма, за които получава номинации за най-добра актриса в поддържаща роля и в които участва и дъщеря ѝ - "Диво сърце" и "Палавата Роуз".
Лад има участия и в телевизионни сериали като "Спешно отделение", "Докосване на ангел", "Алис" - спиноф на "Алис не живее вече тук" и др.
Чрез брак и кръвни връзки Даян Лад е свързана с изкуството. Неин втори братовчед е Тенеси Уилямс, а първият ѝ съпруг Брус Дърн, бащата на Лора, също е бил номиниран за "Оскар".
Лад и Дърн имат рядкото постижение да бъдат номинирани като майка и дъщеря за ролите си в "Палавата Роуз". Те също така са запомняща се двойка в "Диво сърце" на Дейвид Линч - любим филм на Даян Лад, отличен със "Златна палма" на кинофестивала в Кан през 1990 г.
Родена в Мисисипи като Роуз Даян Ладнър, бъдещата звезда явно е била предопределена да се откроява. В мемоарите си от 2006 г., "Spiraling Through the School of Life", Лад си спомня как прабаба ѝ е казала, че един ден ще се озове "пред екрана" и ще "приковава вниманието" на собствената си публика. Към средата на 70-те години Даян Лад смята, че съдбата е била достатъчно благосклонна към нея, за да каже пред "The New York Times", че вече не си отказва правото да се нарича "голяма". "Мога да играя Шекспир, Ибсен, да говоря с английски акцент, с ирландски акцент, без акцент, да стоя на глава, да танцувам степ, да пея, да изглеждам на 17 или на 70", споделя Даян Лад.
Актрисата е била омъжена три пъти и разведена два пъти. През 1976 г., по времето, когато вторият ѝ брак приключва, тя казва пред "The Times", че нито един от съпрузите ѝ не е знаел "как да показва любов". Третият брак на Даян Лад с писателя и бивш изпълнителен директор на PepsiCo Робърт Чарлз Хънтър продължава от 1999 г. до смъртта му тази година, предава БТА.
