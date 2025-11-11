Почина голяма холивудска звезда
©
Най-запомнящата й се роля е във филма "Ужилването", от далечната 1973 година.
Агентът й Майкъл Грийн съобщи, че Сали Къркланд е починала в хоспис в Палм спрингс.
Още по темата
/
Георги Тошев с нов успех
10.11
Емануела окраде Алисия?
10.11
Още от категорията
/
"Изпъкнали вени и необичайни движения на пръстите": Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
12:17
Наводнения в Гърция заради проливните дъждове: Жителите описват количеството вода като "безпрецедентно"
11:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.