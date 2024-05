Почина известен Дисни композитор

© The Walt Disney Company Композиторът Ричард Шърман, написал песните за филмовите класики на Дисни като Мери Попинз, почина на 95-годишна възраст в Бевърли Хилс, пишат от BBC.



В работата си Шърман си партнира с покойния си брат Робърт, с когото печелят два Оскара през 1965 г. за музиката по Мери Попинз. Някои от най-известните песни на двамата братята включват "Trust in Me" на Jungle Book и "Truly Scrumptious" на Chitty Chitty Bang Bang.



Смъртта му беше обявена в изявление на Disney. В него се казва, че Шърман е починал "поради възрастово заболяване" в медицински център в Лос Анджелис.



"Аристокотките", "Вещицата с летящото легло" и късометражните филми на "Мечо Пух" бяха сред другите продукции на Дисни, които включват текстове и музика на двамата композитори.



Във филма "Спасяването на мистър Банкс" от 2013 г., който разказва за историята зад създаването на Мери Попинз, можем да видим актьорите Джейсън Шуорцман и Бенджамин Новак да играят двамата братя.



Песента им "Supercalifragilisticexpialidocious" се превърна в тотален хит, влизайки в Billboard Hot 100 през 1965 г.



Братята Шърман бяха наградени и с Оскар за най-добра музика и най-добра оригинална песен за "Chim Chim Cher-ee".



По време на своята 65-годишна кариера Ричард Шърман стана част от "вътрешния кръг от творчески таланти" на Уолт Дисни, казват от компанията. "Ричард Шърман е роден в Ню Йорк на 12 юни 1928 г. Той печели три награди "Грами" и получава 24 златни и платинени албума", се добавя в изявлението.



Неговият талант беше отличен със звезда на Холивудската алея на славата.



Двамата братя са написали повече от 150 песни за Дисни, включително музиката по филма "Капан за родители" от 1961 г.



Шърман продължаваше да играе важна роля в продуцирането на музикални филми в напреднала възраст. През 2023 г. той пише нова песен с композитора Фабрицио Манчинели за късометражния анимационен филм "Mushka".



Погребението на Ричард Шърман ще бъде на 31 май в Калифорния.