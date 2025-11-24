The Guardian.
Киер е починал в неделя сутринта, съобщи партньорът му Делбърт Макбрайд пред Variety.
Актьорът е починал в болница в Палм Спрингс, Калифорния, съобщи в социалните мрежи неговият приятел, фотографът Майкъл Чайлдърс. Не се посочва причина за смъртта.
Известен с пронизващия си поглед, Киер често е играл злодеи, чудовища и откачени типове; многократно се е превъплъщавал във вампири и нацисти. Играл е във филми, музикални видеоклипове и видеоигри.
"Харесвам филмите на ужасите“, каза той веднъж, "защото ако играеш малки или гостуващи роли във филми, е по-добре да си зъл и да плашиш хората, отколкото да си човекът, който работи в пощата и се прибира при жена си и децата си. Публиката ще те запомни повече“.
