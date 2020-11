Почина легендарен музикант и член на Юрая Хийп

© На 75 години почина Кен Хенсли от Юрая Хийп. Новината бе съобщена от брат му Тревор в публикация във фейсбук. Името му става световно популярно като член на т.нар. класически състав на рок групата Юрая Хийп от 1970-те години.



Той е автор или съавтор на повечето от превърналите се в класически композиции, песни на групата, сред които: Look at Yourself, Lady in Black, Easy Livin', July Morning и др. Всичко това превръща Хенсли в една от най-значимите фигури в историята на рок музиката. "Пиша това с натежало сърце, за да ви уведомя, че брат ми Кен Хенсли почина в сряда вечерта“, пише Тревър Хенсли.



"Красивата му съпруга Моника беше до него и успокояваше Кен през последните няколко минути с нас. Всички сме съкрушени от тази трагична и невероятно неочаквана загуба и ви молим да ни дадете малко място и време, за да се примирим с нея. Кен ще бъде кремиран на частна церемония в Испания, така че, моля, не искайте информация за погребението. Кен си отиде, но никога няма да бъде забравен и винаги ще бъде в сърцата ни", пише още брат му.