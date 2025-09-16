Почина легендарният актьор Робърт Редфорд

© Легендарният актьор Робърт Редфорд е починал в съня си във вторник в дома си в Юта, близо до Прово, съобщи вестник The New York Times.



Редфорд бе един от най-големите холивудски актьори в продължение на десетилетия, участвал в хитови филми като "Бътч Касиди и Сънданс Кид“.



Актьорът започна да режисира в по-късна възраст и спечели Оскар през 1980 г.