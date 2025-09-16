Почина легендарният актьор Робърт Редфорд

© Легендарният актьор Робърт Редфорд е починал в съня си във вторник в дома си в Юта, близо до Прово, съобщи вестник The New York Times.



Някои от най-големите филми на Редфорд са "Бътч Касиди и Сънданс Кид" и трилърът "Цялото президентско войнство", посветен на аферата "Уотергейт". Той е и кръстник на независимото кино като основател на филмовия фестивал "Сънданс".



Холивудската легенда, носител на "Оскар" и режисьор Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст.



С магнетичното си присъствие на екрана, Редфорд остави своя отпечатък в света на киното чрез емблематичните си роли в "Извън Африка", "Великият Гетсби" и "Офцери и пешки". През 1980 г. той печели "Оскар" за най-добър режисьор за филма "Обикновени хора“.