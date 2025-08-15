Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Почина майката на Джеф Безос
Автор: Екип Ruse24.bg 11:17Коментари (0)31
©
Джаклин "Джаки“ Безос , майката на основателя на Amazon Джеф Безос, почина на 78-годишна възраст. Смъртта ѝ беше потвърдена в четвъртък от програмата за стипендии "Безос“, която сподели, че тя е починала мирно в дома си в Маями, предаде HOLA!.

"През 2020 г. на Джаки беше поставена диагноза деменция с телца на Леви - прогресивно неврологично разстройство, с което тя се бори със същото достойнство и смелост, които оформят всеки аспект от живота ѝ. Майк, нейният съпруг и партньор повече от половин век, оставаше до нея на всяка стъпка от това пътуване“, се казва в изявлението.

Новината беше споделена публично за първи път от Instagram акаунта на програмата "Безос Стипендианти“. "За мен е голяма чест, че имах възможността да работя с Джаки по програмата "Безос Стипендианти“ и да поддържам връзка с нея и Майк. Вселената е по-добро място, защото тя беше част от нея“, коментира потребител в социалните мрежи.

Друг потребител добави: "Джаки учеше и живееше според ефекта на вълните. Вълните, които тя създаде, ще продължат да се увеличават. Тя докосна толкова много животи.“

След смъртта на Джаки, Джеф публикува трогателно съобщение в Instagram, признавайки предизвикателствата, с които тя сигурно се е сблъсквала като тийнейджърка майка. "Не й е било лесно, но тя успя да се справи с всичко“, написа той. "Знам, че тя усети нашата любов.“

Съпругата на Джеф, Лорън Санчес Безос, също отдаде почит на покойната си свекърва, публикувайки снимка на Джаки в Instagram с емоджи със разбито сърце.

Животът и наследството на Джаки Безос:

Джаки ражда Джеф Безос на 17-годишна възраст, докато е още ученичка в гимназията в Албакърки, Ню Мексико. Тя се омъжва за биологичния баща на Джеф - Тед Йоргенсен, година по-рано, но подава молба за развод, когато Джеф е само на 17 месеца.

Решена да осигури добър живот за сина си, Джаки започва да посещава вечерни курсове след гимназията, докато през деня работи в банка. Там тя среща младия кубински бежанец Мигел "Майк“ Безос, който работи нощна смяна. Двамата се женят през април 1968 г., с което поставят началото на партньорство за цял живот, което ще оформи бъдещето на семейство Безос.

По-късно Джеф ще бъде осиновен от Майк и двойката ще има още един син, Марк. Вярата на Джаки и Майк във визията на сина им е поставена на изпитание през 1995 г., когато те инвестират близо 250 000 долара в стартиращата компания на Джеф - онлайн книжарница, в която малцина вярват по това време.

Тази инвестиция се окажа историческа. Днес Amazon се оценява на над 2 трилиона долара, а Джеф Безос е сред най-богатите хора в света, с богатство, надхвърлящо 243 милиарда долара.

Между 2001 и 2016 г. те дариха близо 600 000 акции на фондация "Безос“. През 2022 г. Джеф закупи имение на брега на морето в Маями за 34 милиона долара за родителите си – имение с шест спални и седем бани.

Семейство Безос също изрази благодарност на здравните работници, които подкрепиха Джаки по време на болестта ѝ - битка, която започна след диагнозата ѝ деменция с телца на Леви през 2020 г.

"Като баба, Джаки намираше огромна радост в това да наблюдава как семейството ѝ расте. Тя предаваше не само традиции и истории, но и своите ценности – доброта, устойчивост и важността на заедността.“, се казва в почитта към стипендиантите на Безос.

Още по темата: общо новини по темата: 689
14.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
предишна страница [ 1/115 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
Специализирани полицейски операции в страната
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
51-ото Народно събрание
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: